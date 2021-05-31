Yüzme yarışları tamamlandı
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Yüzme yarışları tamamlandı

Yüzme yarışları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sporcu Eğitim Merkezi ve Milli Takım Baraj Yüzme yarışları sona erdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sporcu Eğitim Merkezi ve Milli Takım Baraj Yüzme yarışları sona erdi.

22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarda 15 kulüpten 81 kız, 121 erkek olmaz üzere 202 sporcu mücadele etti. İki gün boyunca büyük heyecana sahne olan yarışlarda sporcular Sporcu Eğitim Merkezine girebilmek için kulaç attılar. - KAYSERİ

Yüzme yarışları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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