Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi

Sivas'ta 8 kulüpten 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları" tamamlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Sivas'ta 8 kulüpten 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları" tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları sona erdi. Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarına 8 kulüpten 40 sporcu katıldı.

2 gün süren heyecan dolu yüzme vize yarışlarında, il ve il dışından gelen yüzme hakemleri görevler yaptı. Yarışmalarda ortaya çıkan dereceler antrenörler tarafından beğeni toplarken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'da yarışları takip etti. Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu'dan yarışmalar hakkında bilgi alan Tunç, dereceye giren sporculara da başarılar diledi. - SİVAS

Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi
Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi
Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi
Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi
Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:11:10. #1.15#
title