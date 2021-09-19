Yüzme ve sutopunun eski MHK Başkanı Türkan Bükülmezbaş vefat etti

Yüzme ve sutopu branşlarında bir dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Türkan Bükülmezbaş, vefat etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, uluslararası hakemlik de yapan Bükülmezbaş'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.