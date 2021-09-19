Yüzme ve sutopunun eski MHK Başkanı Türkan Bükülmezbaş vefat etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzme ve sutopunun eski MHK Başkanı Türkan Bükülmezbaş vefat etti

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Yüzme ve sutopunun eski MHK Başkanı Türkan Bükülmezbaş vefat etti

Yüzme ve sutopu branşlarında bir dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Türkan Bükülmezbaş, vefat etti.

Yüzme ve sutopu branşlarında bir dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Türkan Bükülmezbaş, vefat etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, uluslararası hakemlik de yapan Bükülmezbaş'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Rıza Çalımbay Müge Anlı
Spor Şenol Güneş
Tüm Haberler Ziya Selçuk Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüzme ve sutopunun eski MHK Başkanı Türkan Bükülmezbaş vefat etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:08:39. #1.12#