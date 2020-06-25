Yüzme sporcuları havuza indi
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Yüzme sporcuları havuza indi

Yüzme sporcuları havuza indi -Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yüzme antrenmanları yeniden başladı.

25.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:55

Yüzme sporcuları havuza indi

-Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor

ERZURUM - Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yüzme antrenmanları yeniden başladı.

Türkiye ve özellikle rakımı yüksek iller arasında bulunan Erzurum'da yüzme branşında birçok ülkenin yüzme takımı kamp için Erzurum'u tercih ederken, yeni normal ile birlikte milli sporcular ve alt yapı sporcuları yeniden havuza indi.

Erzurum Olimpik Yüzme Havuzunda yaşları 4 ila 6 arasında olan çocuklar yüzme derslerine üç aylık aranın ardından yeniden başladılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Ufuk Tepegün "Dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü nedeniyle ara verilen derslere tekrar devam ediyoruz. Sporcularımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak gelen sporcularımızı kademeli olarak suya aldık. Gelen sporcuları gruplara ayırarak 10 ar gruplar halinde suya alıyoruz. Gelen sporcularımızı belli günlerde ve belli saat aralıklarında suya almaya çalışıyoruz" dedi.

Yüzme havuzumuzda duş ve soyunma odalarını kullanmadıklarını dile getiren Tepegün, "Bulunduğumuz havuz 50 metrelik Olimpik Havuzdur. Bu havuzu kontrollü sosyal hayata başladığımızdan ve PANDEMİ den dolayısıyla 25 er metrelik iki eşit parçaya ayırdık. Yüzme derslerine gelen sporcularımız bir haftadır derslerine başladı. Antrenmanlarımıza sıkı denetimlerle devam etmeye başladık" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınından önce dünyadaki birçok ülkenin Erzurum Olimpik Yüzme Havuzunda kamp yaptığın ifa eden Tepegün, " Yüzmede iddialı ülkeler arasında Olimpik sporcuları barındıran Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Türk Milli Takımı da kamp yapıyordu. Hayatımız yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca tekrar havuzumuz hem uluslararası ve hem de ulusal organizasyonların yapılmasına hizmet verecek. Şu anda yüzmede iddialı ülkeler arasında Rusya, Hollanda ve Azerbaycan antrenman yapma konusunda program yapıyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yalnızca Milli ve alt yapıda bulunan sporculara hizmet vermeye başladık. Yaşları 4 ila 6 arasındaki çocuklarımız bizlerden ders almaktadırlar. Bunlar arasında yaşları 12 ila 13 olan bir kaç sporcumuzda bulunmaktadır. Normal antrenmanlara 10 veya 15 içerisinde başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Yüzme sporcuları havuza indi

Kaynak: İHA

Manşet

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