Yüzme sporcuları havuza indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüzme sporcuları havuza indi

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yüzme antrenmanları yeniden başladı.

Yüzme sporcuları havuza indi
25.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:54

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yüzme antrenmanları yeniden başladı.

Türkiye ve yüzme branşında birçok ülkenin yüzme takımı kamp için Erzurum'u tercih ederken, yeni normal ile birlikte milli sporcular ve alt yapı sporcuları yeniden havuza indi. Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşları 4 ila 6 arasında olan çocuklar yüzme derslerine üç aylık aranın ardından yeniden başladılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Ufuk Tepegün, "Dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü nedeniyle ara verilen derslere tekrar devam ediyoruz. Sporcularımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak, kademeli olarak suya aldık. Gelen sporcuları gruplara ayırarak, 10'ar gruplar halinde suya alıyoruz. Gelen sporcularımızı belli günlerde ve belli saat aralıklarında suya almaya çalışıyoruz" dedi.

Yüzme havuzundaa duş ve soyunma odalarını kullanmadıklarını dile getiren Tepegün, "Bulunduğumuz havuz 50 metrelik olimpik havuzdur. Bu havuzu kontrollü sosyal hayata başladığımızdan ve pandemiden dolayı 25'er metrelik iki eşit parçaya ayırdık. Yüzme derslerine gelen sporcularımız bir haftadır derslerine başladı. Antrenmanlarımıza sıkı denetimlerle devam etmeye başladık" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınından önce dünyadaki birçok ülkenin Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda kamp yaptığın ifade eden Tepegün, "Yüzmede iddialı ülkeler arasında Olimpik sporcuları barındıran Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Türk Milli Takımı da kamp yapıyordu. Hayatımız yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca tekrar havuzumuz hem uluslararası ve hem de ulusal organizasyonların yapılmasına hizmet verecek. Şu anda yüzmede iddialı ülkeler arasında Rusya, Hollanda ve Azerbaycan antrenman yapma konusunda program yapıyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yalnızca milli ve alt yapıda bulunan sporculara hizmet vermeye başladık. Yaşları 4 ila 6 arasındaki çocuklarımız bizlerden ders almaktadırlar. Bunlar arasında yaşları 12 ila 13 olan bir kaç sporcumuzda bulunmaktadır. Normal antrenmanlara 10 veya 15 içerisinde başlanacaktır" açıklamasında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Alişan
Şu an buradasınız: Yüzme sporcuları havuza indi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:54:51. #1.14#
title