Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası devam etti
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İstanbul, Güncel

Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası devam etti

KARTAL'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yüzme öğretmeni S.A., ikinci kez hakim karşısına çıktı.

13.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:37
Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası devam etti
KARTAL'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yüzme öğretmeni S.A., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İngilizce öğretmeni İnci Yazıcı, "Sanığın başka öğrencileri de kucağına aldığına şahit olmuştum" dedi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye sanık S.A., mağdur çocuğun annesi Y.A. ile babası F.A. ve taraf avukatları katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) 13 kadın avukat da mağdur çocuğun ailesine destek olmak için duruşma salonunda yer aldı.

 "ÖĞRETMENDEN KORKTUĞUNU SÖYLEDİLER"Duruşmada tanık olarak dinlenen kampüs müdürü Selim Cüre, olaya ilişkin "Mağdur çocuğun annesi ve babası 6 Aralık 2017 tarihinde dilekçe sundu fakat anaokuluna ilişkin sorumluluğun bende olmadığını kendilerine ilettim. Buna rağmen nezaketen görüştük. Kendileri bana bu görüşme sırasında çocuğun normalde hayat dolu ve ne neşeli bir çocuk olduğunu ancak son günlerde davranışlarında bir değişiklik olduğunu ifade ettiler. Çocuğun iri yarı bir öğretmenden korktuğunu söylediler, aynı konuşmada söz konusu kişinin sanık S.A. olduğunu belirttiler. Yetki ve sorumluluğun bende olmadığını söyledim" dedi.

"YANLIŞ KARAR VERİRSEK KURUM BEDEL ÖDER"Tanık Cüre söz konusu görüşmede ailenin kendisine cinsel istismardan bahsetmediğini, kamera kayıtlarını görmek istediklerini ifade etti. Cüre "Kamera görüntülerini diğer çocukların özel hayatı gereği izletemeyeceğimizi, havuz ve dersliklerde de zaten yönetmelik gereği kamera bulunmadığını belirttim. Görüntüleri savcılık kararıyla alabileceklerini söyledim. Bana sanığı işten çıkarmam gerektiğini söylediler. Ben de bu yetkinin bende olmadığını yanlış bir karar vermemiz halinde kurum olarak bir bedel ödeyeceğimizi söyledim" diye konuştu.

"SANIK ÇOCUKLARLA YAKIN TEMASTA BULUNUYORDU"Tanık İnci Yazıcı ise, olay tarihinde okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, "Benim olaya ilişkin herhangi bir görgüm bulunmamaktadır. Mağdur çocukla yemekhane koridorlarında karşılamıştım. Kendisi Eylül-Ekim ayı içerisinde diğer öğrenciler gibi mutlu mesut şekilde geliyordu. Mağdurda Ekim-Kasım ayları civarında bir durgunlaşma gözlemledim. Hatta bu konuda bir çalışma yapmak istedim. Kendisi normalde boyama yaptırdığımda hevesle katılırdı. Ancak bahsettiğim dönemlerde bu çalışmaları yapmıyordu. Çocuk sonrasında okula gelmemeye başladı. Sanık ile çocuğu baş başa görmedim. Sanık diğer çocuklarla konuştuğu esnada yakın temasta bulunuyordu. Bu sadece beden derslerinde değil genel olarak bahçede çocukları kucağına aldığına şahit olmuştum" şeklinde konuştu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"KADEM avukatları sanığın tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatı aleyhe olan hususları kabul etmediğini dile getirdi. Sanığa söz verilince "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

DURUŞMA ERTELENDİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanma talebini reddederek sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. FAİLLERİN UTANÇ İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR DÜNYADuruşma öncesinde KADEM adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, "Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyoruz" dedi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki S.A.A.'nın özel bir okulda okumaya başladıktan bir süre sonra ailesi tarafından fark edilen davranış değişiklikleri yaşadığı belirtiliyor.S.A.A.'nın gece yalnız başına uyuyamaması, kekemelik göstermeye başladığı, ailesine yüzme öğretmeni S.A.'nın kendisine yönelik cinsel istismar olayını anlattığı, ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) tarafından hazırlanan raporda, çocuğun yaşadığı olaydan ötürü psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından 9.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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