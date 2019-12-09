: Yüzme Milli Takımı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'ndan döndü

09.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:08

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) ana sponsorlarından Turkcell'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı.

Kafileyle İskoçya'dan dönen TYF Başkanı Erkan Yalçın, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tarihimizde ilk başarıları yaşıyoruz. Bütün takımımıza teşekkür ediyorum. Bu, Türkiye'nin bir mesajıdır. Burada emeği geçen nadide kulübümüzün sporcuları var. Bu kulüplerimiz, olimpiyata giden onurlu yolda hiçbir zaman desteğini esirgemiyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyuz. Sporcularımız tarihi yeniden yazıyorlar ve yazmaya devam edecekler. Ülkemize yakıştığı şekilde bayrağımızı göndere çektirip, milli marşımızı dinletecekler. Bunu tüm milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Ömer Barbaros Yiş ise yüzme branşına desteklerinin süreceğini aktararak, "Turkcell olarak TURKSPORU markamızla Türkiye Yüzme Federasyonumuzu destekleyenlerden biri olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecek. Olimpiyatlarda da sporcularımıza candan başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular ve antrenörlerin görüşleri

50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı, "Gönül altın olmasını isterdi ama inşallah bir sonraki sefere. Bunun bir başlangıç olmasını istiyoruz. Türk yüzmesi güzel bir ivmelenmede. Türk amatör branşlarının birçoğu öyle. Amatör branşların daha da gelişerek devam etmesini istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Sakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise, "Benim açımdan çok büyük bir gurur. İnşallah bunun devamı gelir. Burada kalmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yarışı tamamladığında hissettiklerini aktaran Emre, "Havuzun kenarına dokunduğumda heyecandan sonuca bakamadım. Bizimkilerin sevinmesiyle madalya aldığımı anladım. İkinci olduğumu görünce buruk bir sevinç yaşadım. Altın madalyayı çok az farkla kaçırdım ama bu da güzel. Olimpiyat öncesi güzel bir motivasyon olacak. Hedefimiz her zaman olimpiyatlar. Bu da olimpiyat öncesi bir adımdı. Bu adımı güzel bir şekilde attık. Burada bir madalya almak, o havayı solumak, podyuma çıkmak çok önemliydi. Olimpiyatlarda da elimden gelenin en iyisini yapmayı istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

50 metre kelebekte bronz madalya alan milli sporcu Ümitcan Güreş, "Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 50 metre yarışları birbirine çok yakın geçiyor. Sonucu ufak farklar belirledi. Madalya hedefiyle gitmiştik. Bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyum. İnşallah ilerleyen organizasyonlarda madalyanın rengini değiştirip altın madalya alırız." ifadelerini kullandı.

Ümitcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"Bütün bir sene bunun için çalıştım. Hedefim madalya almaktı. İlk günlerde 2 salise ile madalyayı kaçırdım. Daha sonra güzel bir başarıyla üçüncü oldum. Hedefime ulaştığım, ülkemi böyle bir yarışta temsil ettiğim ve böyle güzel bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Biz bir kapı açıp, bir adım attık. Bundan sonra daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum. Takım olarak çok iyi performans gösterdik. Toplamda 19 Türkiye rekoru kırdık. Bayrak yarışında ilk kez Avrupa beşincisi olduk. Bir sonraki sefere bunların madalyaya dönüşeceğini düşünüyorum."

Milli takım antrenörlerinden Türker Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın provasını yaptıklarını anlatarak, "Esas hedefimiz olimpiyatlar. Barajı geçmiştik. Bu organizasyonlar olimpiyatlar öncesi kendimizi deneme yarışıydı. Alnımızın akıyla çıktık. İskoçya'ya madalya için gitmiştik. Altın olmamasına üzülüyoruz. Güzel bir turnuvaydı. Bütün sporcularımız iyi dereceler yüzdü. Bayrak takımımızla madalyayı çok küçük farkla kaçırdık. Önümüzdeki senelerde bu sonuçları daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Antrenörlerden Fatih Yıldırım ise şampiyonanın Türkiye adına kazanılacak madalyaların başlangıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turnuvanın en genç kadrolarından bir tanesiydik. Tecrübe olarak eksiklik yaşamadık. Çok uzun yıllardır beraberiz ve birbirimizi iyi tanıyoruz. Erkekler ve kadınlarda 12. olarak tamamladık. Bugüne kadar genel sıralamada böyle bir derecemiz yoktu. Erkeklerde 11, kadınlarda 8 rekor ve kaçan madalyalar var. Harika bir turnuva geçti. Bu, Türkiye adına bir başlangıç. Başarının ilk adımı olarak görüyoruz. Bundan sonrası Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarla devam edecek."

Yüzme Milli Takımı, İstanbul'a kendilerinden kısa süre önce inen ve kendilerini bekleyen Atletizm Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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