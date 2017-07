Yüzme Kursunu Bitiren Öğrenciler Sertifikalarını Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursunun 1. dönemi tamamlandı ve kurslarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, kurslarını tamamlayan öğrenciler ve aileleri katıldı. İzmir Marşı eşliğinde havuz etrafında bir yürüyüş gerçekleştiren çocukların ardından sertifika törenine geçildi ve toplam 600 öğrenci sertifikalarına kavuştu. Sertifika töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, "Bugün burada mutlu bir gün için toplanmış bulunuyoruz. Ben öncelikle miniklerimizi, yavrularımızı kutluyorum ve siz velilerimize de önder olup, çocuklarınızı bizlere teslim ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2015 yılından itibaren bu yıl 14 branşta olmak üzere çeşitli spor kursları düzenliyoruz. Görüyoruz ki her yıl bu kurslara olan ilgi oldukça fazla rağbet görmekte. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz kentin spor alt yapısı, spor etkinlikleri, spor faaliyetlerinin yanı sıra, spor ve sporcu gelişimi üzerine de ciddi hizmetler yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz, bildiğiniz gibi sporu önemseyen, sporun her dalıyla ilgilenen ve uzun yıllar da spor yöneticiliği yapmış bir idarecidir. Spor kurslarında 2 yıllık rakamlarla birlikte 10 binin üzerinde gencimizi, çocuğumuzu bu kurslarda eğittik. Bu yıl hedefimiz 3 yıllık toplamımızı 15 binin üzerine çıkartmak" dedi.



İkiz kızlarını iki sezondur yüzme kursuna gönderdiğini ve spor dalında başarılı olmalarını istediğini söyleyen anne Fevziye Ersoy ise "Kızlarım geçen sezon da yüzme kursuna gelmişti, bu sezon da geldiler. Yüzmeyi çok seviyorlar, su topu sporu yapmak istiyorlar. Hocalarımızla görüştük, biraz zaman geçtikten sonra su topu kursuna da yazılacaklar. Yüzmeye ilgilerinin olması beni çok mutlu ediyor. İleride iyi bir sporcu olmalarını istiyorum ve her zaman kızlarımın arkasındayım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a da çocuklarımıza sağladığı bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yüzmeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi kurslarında öğrenen ve iki sezondur yüzme kursuna katılan 10 yaşındaki ikizler Meltem ve Naz Günsür de "Mersin Büyükşehir Belediyesi yüzme kursuna geçen yıl katıldık ve yüzmeyi burada öğrendik. Hocalarımızla ve arkadaşlarımızla aramız çok iyiydi, yüzmeyi çok seviyoruz. İkimiz de ileride yüzücü olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. - MERSİN