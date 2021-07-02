Yüzme kursları için kayıtlar başlıyor
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Yüzme kursları için kayıtlar başlıyor

Yüzme kursları için kayıtlar başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilerek vatandaşın hizmetine sunulan Aliağa Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik yüzme kursu kayıtları 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın çocuklara ve gençlere armağanı olan Aliağa Gençlik Merkezi, pandemi sonrası gençleri ve çocukları buluşturmak için kapılarını yüzme kurslarıyla açıyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda yaz kurslarına katılmak isteyen 5 – 15 yaş arasındaki çocuklar 5-6-7-8 ve 9 Temmuz tarihlerinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezi'ne başvurabilecekler. Başvurular 360 kişilik kontenjanla sınırlı tutulacak.

Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda çocuklar, hem yüzme öğrenecek hem de tatillerini spor yaparak değerlendirecek. Yaz ayı yüzme kursları eylül ayında son bulacak.

Kaynak: Bültenler

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