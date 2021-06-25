Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
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Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor

Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havuzu, yaz spor okullarına katılacak çocuklara hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havuzu, yaz spor okullarına katılacak çocuklara hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan yüzme kurslarının bu yıl yapılacak olması yüzme öğrenmek isteyen minikleri sevindirdi. Kurs öncesi yüzme havuzu bakım ve onarımdan geçirilerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzunda başlatılan bakım, onarım çalışmaları kapsamında havuzun iç temizliği yapılarak, fayansları yenilendi. Yüzme havuzu binası bakım ve onarımdan geçirilerek dış sıvaları yenilendi. Binanın boya ve badana işlemleri sürerken havuz suyla doldurulduktan sonra su pompalarının bakımı yapılarak filtreleme sistemi de kontrol edilecek. Ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna başvuru yapan minik öğrenciler de kursların başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor. - BİLECİK

Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor
Yüzme havuzu kurslar için hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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