Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar açık mı? Spor salonları açık mı? Kapalı mı?

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili çalışmalar kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda yeni tedbirler alındı. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar açık mı? Spor salonları açık mı? Kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili çalışmalar kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda yeni tedbirler alındı. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar açık mı? Spor salonları açık mı? Kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

YÜZME HAVUZU, HAMAM, SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç);

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi kararlaştırılmıştır.