Yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor

Bursa'da özellikle yeni nesli sporu bir hayat tarzı haline getirmesi maksadıyla farklı faaliyetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 7 ilçedeki 7 okulun bahçesine kurulacak portatif yüzme havuzları ile 6-13 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verecek.

Bursa'da özellikle yeni nesli sporu bir hayat tarzı haline getirmesi maksadıyla farklı faaliyetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 7 ilçedeki 7 okulun bahçesine kurulacak portatif yüzme havuzları ile 6-13 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen proje ile Osmangazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi'de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa'da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kurulacak. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alana çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturulacak. Proje dahilinde 5 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında uzman eğitmenler ile 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Portatif yüzme havuzları ile çocukların tatil zamanlarını değerlendirmeleri, bedenen, zihnen ve sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlanması hedeflenirken, proje çerçevesinde 10 bin çocuğa ulaşılması bekleniyor. Projeden yararlanmak isteyenler www.bbbgenclikkulubu.com adresinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı