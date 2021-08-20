Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılmasının sağlık açısından gerektiği belirtildi
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Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılmasının sağlık açısından gerektiği belirtildi

Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılmasının sağlık açısından gerektiği belirtildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Sağlık

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yüzme havuzlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yüzme havuzlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Öztora, AA muhabirine yaz mevsiminin önemli serinleme ve eğlence mekanlarından havuzlardaki suyun temizliğine toplu halde kullanıldığı için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Suyun, motorlar aracılığıyla filtrelerden geçirilip temizlenerek tekrar havuza verildiğini hatırlatan Öztora, "Dolayısıyla buradaki bakımların çok iyi yapılması gerekiyor. Tüm mikroorganizmalar filtre edilemeyeceği için havuzlara dışarıdan klor başta olmak üzere bir takım maddeler ekleniyor, bu maddelerin düzenli olarak eklenmesi ve bunların kontrol edilmesi oldukça önemli." dedi.

-"Havuza girmeden duş aldığımız gibi çıktıktan sonra da duş almak gerek"

Öztora, havuzu kullananların da birtakım önlemler almasının zorunlu olduğunu söyledi. Kovid-19'la mücadelede maske takmak gibi, havuza girmeden önce duş almanın da başkalarına olan saygıyı gösterdiğini belirten Öztora, "Havuza girmeden önce yazılı kurallarda olduğu gibi duş almak, bone takmak önemli. Kişisel sağlığımız açısından gözlük gibi ekipmanları da kullanmalıyız. Havuzdaki su toplu halde kullanılan bir alanda yer alıyor. Yutulması, kulağa girmesi hatta gözle teması halinde birtakım sıkıntılara neden olabiliyor. Kulaklık kullanımı da gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlar arasında sayılabilir." diye konuştu.

Havuzlardan ishal gibi mide bağırsak yolu hastalıkları bulaşabileceğini aktaran Öztora, temiz olmayan havuz sularının kulak ve göz ağrısı de yapabileceğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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