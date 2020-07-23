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Yüzme havuzları lisanslı sporcular için açıldı

Spor İstanbul, 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldığını kamuoyuna duyurdu.

Yüzme havuzları lisanslı sporcular için açıldı
23.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:11

Spor İstanbul, 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldığını kamuoyuna duyurdu.

Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi'nde, Spor İstanbul'a ait 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı sporculara açılması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur ve İ.B.B. Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk katıldı. Toplantıda konuşma yapan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, kendileri için heyecanlı bir gün ifade ederek, "Pandemi sürecinden beri havuzlarımızı boş görüyoruz. 21 tane havuzumuzun 16 tanesinin işletmesini yapıyoruz. Yüzme bizim işimizde önemli bir yer kaplıyor. Ağustos ayı sonuna kadar tesislerin halkın kullanımına çok uygun olmadığını düşünmediğimiz için sonuna bıraktık. Yüzücülerimiz için ağustos ayı sonuna kadar sporcularımızın kullanımına 4 tane tesisimizi onların kullanımına açtık" dedi.

Erkan Yalçın: "İnşallah bu havuzlardan ülkemizi temsil eden çocuklarımız çıkar"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın de 6 tane olimpiyat A, 42 tane olimpiyat B sporcularının olduğunu ifade ederek, "Tokyo'ya yakışır en iyi şekilde gideceğiz. Geçmiş dönemlerde sadece katılan yüzme federasyonu varken şimdi burada madalyalar alan yüzme federasyonumuz var. Heyecanlı olan, yüzemeyen gençlerimiz için buradan olimpiyatlardan sporcu çıkartmak adına çalışmalar yaptık. İnşallah bu havuzlardan ülkemizi temsil eden çocuklarımız çıkacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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