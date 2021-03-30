Yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? Yüzme havuzları saat kaça kadar açık?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlama Ramazan boyunca geçerli olacak. Peki, Yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? Yüzme havuzları saat kaça kadar açık?