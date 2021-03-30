Yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? Yüzme havuzları saat kaça kadar açık?
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Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlama Ramazan boyunca geçerli olacak. Peki, Yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? Yüzme havuzları saat kaça kadar açık?
Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlama Ramazan boyunca geçerli olacak. Peki, Yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? Yüzme havuzları saat kaça kadar açık?
YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?
Son dakika: İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.