Yüzme havuzları açık mı? Hangi saatler arasında havuza gidilir? 1 Mart Normalleşme Takvimi nedir?

Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Yüzme havuzları açık mı? Hangi saatler arasında havuza gidilir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? Normalleşme Takviminin tüm detayları haberimizdedir. Halı sahalar açılıyor mu?

Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Yüzme havuzları açık mı? Hangi saatler arasında havuza gidilir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? Normalleşme Takviminin tüm detayları haberimizdedir. Halı sahalar açıldı mı? İşte detaylar haberimizde..

YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

Erdoğan ayrıca farklı mekanlarla ilgili olarak da şunları kaydetti: "Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir."

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği mekanlarla ilgili kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafe, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

HANGİ İLLERDE KAFE VE RESTORANLAR AÇLIDI?

İşte risk haritasına göre kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin açıldığı 64 il: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Okullar bölüm bölüm açılıyor;

Okulların bölüm bölüm açılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunlara yer verdi: "Akşam 21.00, sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.