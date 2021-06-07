Yüzme havuzları açık mı? Açık ve kapalı yüzme havuzları açık mı? Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi!

1 Haziran günü yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme tedbirlerini açıklamıştı. Açıklamalardan önce merak edilen konulardan biri açık ve kapalı yüzme havuzları hakkında son durumun ne olduğuydu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde konuya ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, Yüzme havuzları açık mı? Açık ve kapalı yüzme havuzları açık mı? Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi! Yüzme havuzlarının du

1 Haziran günü yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme tedbirlerini açıklamıştı. Açıklamalardan önce merak edilen konulardan biri açık ve kapalı yüzme havuzları hakkında son durumun ne olduğuydu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde konuya ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, Yüzme havuzları açık mı? Açık ve kapalı yüzme havuzları açık mı? Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi! Yüzme havuzlarının durumuna ve daha fazla detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

En son yapılan kabine toplantısından sonra haziran ayı için yeni normalleşme kararları alındı. Birçok işletmenin tedbirler kapsamında açıldığı bu dönemde yüzme havuzlarının durumu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığının yayınladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre yüzme havuzları hakkında alınan karar şu şekildedir;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

Açık yüzme havuzları açık mı?

Açık yüzme havuzları belirli tedbirler kapsamında 1 Haziran itibari ile açık.

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

• Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kapalı yüzme havuzları açık mı?

Kapalı yüzme havuzları yeni bir karara kadar kapalı kalmaya devam ediyor.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.