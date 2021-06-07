Yüzme havuzları açık mı 2021? Yüzme havuzları açıldı mı? 1 Haziran kararları

1 Haziran günü yapılan kabine toplantısı kararları ile "yüzme havuzları açık mı 2021, üzme havuzları açıldı mı" soruları yanıt buldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde konuya ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, Yüzme havuzları açık mı? Açık ve kapalı yüzme havuzları açık mı? İşte detaylar...

Halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları açıldı mı? Çok sayıda kişinin beklediği açılma kararlarından birisi de spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili. Peki halı sahalar, yüzme havuzları ve spor salonları açılacak mı?

YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI 2021?

En son yapılan kabine toplantısından sonra haziran ayı için yeni normalleşme kararları alındı. Birçok işletmenin tedbirler kapsamında açıldığı bu dönemde yüzme havuzlarının durumu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığının yayınladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre yüzme havuzları hakkında alınan karar şu şekildedir;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

Açık yüzme havuzları belirli tedbirler kapsamında 1 Haziran itibari ile açık.

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

• Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kapalı yüzme havuzları açık mı?

Kapalı yüzme havuzları yeni bir karara kadar kapalı kalmaya devam ediyor.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.