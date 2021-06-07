Yüzme havuzları açık mı 2021? Yüzme havuzları açıldı mı? 1 Haziran kararları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzme havuzları açık mı 2021? Yüzme havuzları açıldı mı? 1 Haziran kararları

Yüzme havuzları açık mı 2021? Yüzme havuzları açıldı mı? 1 Haziran kararları
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Haziran günü yapılan kabine toplantısı kararları ile "yüzme havuzları açık mı 2021, üzme havuzları açıldı mı" soruları yanıt buldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde konuya ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, Yüzme havuzları açık mı? Açık ve kapalı yüzme havuzları açık mı? İşte detaylar...

Halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları açıldı mı? Çok sayıda kişinin beklediği açılma kararlarından birisi de spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili. Peki halı sahalar, yüzme havuzları ve spor salonları açılacak mı?

YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI 2021?

En son yapılan kabine toplantısından sonra haziran ayı için yeni normalleşme kararları alındı. Birçok işletmenin tedbirler kapsamında açıldığı bu dönemde yüzme havuzlarının durumu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığının yayınladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre yüzme havuzları hakkında alınan karar şu şekildedir;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

Açık yüzme havuzları belirli tedbirler kapsamında 1 Haziran itibari ile açık.

• Sinema salonları,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

• İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

• Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

• Lunaparklar ve tematik parkları,

• Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

• Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

• Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kapalı yüzme havuzları açık mı?

Kapalı yüzme havuzları yeni bir karara kadar kapalı kalmaya devam ediyor.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Aziz Yıldırım Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüzme havuzları açık mı 2021? Yüzme havuzları açıldı mı? 1 Haziran kararları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:03:34. #1.14#

title