MALATYA (İHA) - Malatya'da vefat eden yüzme hakemlerine vefa için yüzme il şampiyonası yarışmaları düzenlendi.

Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün süren yüzme il şampiyonası yarışmalarına 8-12 yaş grubu değişik kategorilerde 50 civarında sporcu katıldı. Fehmi İmrek ve Salih Demir anısına yapılan yüzme müsabakaları sonunda ilk 3 dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Yüzme Federasyonu Malatya İl Temsilcisi İsmail Kemal Acar, diğer ilgili ve yetkililer verdi. Programda, Fehmi İmrek ve Salih Demir'in eşlerine de günün anısına kupa verildi.

Malatya'da Voleybol Gözlemcilerinden ve Yüzme hakemlerinden Salih Demir 14 Şubat 2021'de, Yüzme hakemlerinden Fehmi İmrek de 10 Temmuz 2020'de vefat etmişti. - MALATYA