Yüzme Genç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan rekorlarla dönüyor

Kaynak: DHA

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, bugün yapılan final yarışmalarıyla sona erdi.Milliler 38 yeni Türkiye rekoru kırdığı Avrupa Şampiyonası'nda, 11 Tokyo B kotası ve 1 Tokyo A kotası aldı. Millilerde Demirkan Demir, 100m kurbağalamada 1.00.84'lük derecesi ile bronz madalya, Beril Böcekler ise 800m serbest sıtilde 8.34.56 ve 1500m serbestte 16.21.39'luk dereceleri ile gümüş madalya kazandı.BAYRAKTA İKİ BRONZ MADALYAMert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m Mix Bayrak Takımı ve Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek ve Baturalp Ünlü'den oluşan Erkek 4x100 Karışık Bayrak Takımı da şampiyonayı bronz madalya ile kapattı.Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz diyerek çıktığımız bu yolda, altyapımıza verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık" dedi."Yoğun çalışmaların ve analizlerin yapıldığı bu süreçte gecesini gündüzüne katmadan çalışan antrenörlerimize, sporcularımıza, velilerimize ve tüm camiamıza teşekkürü bir borç biliyorum" diyen başkan Yalçın şöyle konuştu: "Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bizler yerli ve milli diyerek oluşturduğumuz altyapımızla ve yoğun çalışmalarımızla böyle güzel sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Sporcularımıza milli sporcu olduklarını hatırlatarak gerçekten başaracaklarını hatırlattık, en önemlisi inandılar ve kazandılar. ve şundan kimsenin şüphesi olmasın bizler istedikten sonra her şeyi başarır ve her şeyin üstesinden geliriz. Sırada Dünya Şampiyonası var. Tokyo 2020 olimpiyatlarına odaklandığımız ve mücadele ruhumuzun en üst seviyeye çıktığı bu sezonda disiplinimizi kaybetmeden sürekli çalışacağız. Çalıştıkça başaracağız ve bayrağımızı her yerde göndere çektireceğiz."