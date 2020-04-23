Yüzme Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllara!" ifadeleri yer aldı.

TYF ayrıca, Twitter'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz." sözlerini de paylaştı.

Kaynak: AA