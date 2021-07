Yüzme Federasyonu, Sportive ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ile Sportive arasındaki sponsorluk anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

TYF Başkanı Erkan Yalçın ve Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur tarafından imzalanan anlaşmayla birlikte Türkiye yüzme milli takımlarının tamamı ve bireysel olarak da yarışacak 11 milli yüzücü, 3 yıl daha yüzme markası Arena ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kulaç atacak.

TYF Başkanı Yalçın, yüzme kültürünü inşa etmek, yüzme sporunu geliştirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Bu yolda bize inanan, kıymetli destekçilerimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Sportive ile en başından itibaren uyumlu, sürdürülebilir bir iş birliğimiz var. Bize güveniyorlar. Biz de bu güveni çok çalışarak elde ettiğimiz başarılarla taçlandırıyoruz. Bir yandan altyapımızı güçlendirirken, bir yandan da her yaş kategorisindeki milli takımlarımızla ve federasyonumuza bağlı bireysel yüzücülerimiz ile uluslararası şampiyonalarda rekor üzerine rekor kırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da 23 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da değinen Yalçın, "Toplamda 16 kota ile Türk yüzme tarihinde bir ilke imza atarak ilk defa bu kadar yüksek bir katılımla mücadele edeceğiz. Geçen hafta Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 15 madalya ile Avrupa ikincisi olarak bayrağımızı dalgalandırdık. 2020'de Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekorunun sahibi olduk. 2021 Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nın kadın-erkek toplam puan şampiyonu Türkiye oldu. Hem çok çalışan yüzücülerimize hem de desteğini bizden esirmeyen Sportive ile birlikte tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur ise Türkiye Yüzme Federasyonu ile 6 yıldır başarılı bir şekilde devam eden iş birliklerini 3 yıl daha uzatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzme milli takımlarımız özellikle son yıllarda uluslararası başarılarla gündeme geliyor. Her bir sporcumuzun aldığı madalya, çocuklarımıza ve gençlerimize rol model oluyor, ilham veriyor. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi o ülkede yapılan spor dallarının çeşitliliğiyle ölçülüyor. Biz de Sportive olarak daha güçlü, daha sağlıklı nesiller için her zaman her yerde her branştan spor diyoruz. Yüzme, 3 tarafı denizlerle çevrili coğrafyamızda 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir dal olmakla birlikte zor ve teknik bir spor. Altyapı önemli, kullanılan teknik malzeme önemli… Federasyonumuz yüzme sporunun gelişimi için bir vizyon ortaya koymuştu, biz de bu vizyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Milli yüzücülerimize başarılar diliyoruz. Kalbimiz onlarla birlikte, atacakları her bir kulaçta olacak."

