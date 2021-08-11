Yüzme bilmeyen kalmıyor
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Yüzme bilmeyen kalmıyor

Yüzme bilmeyen kalmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve en az 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi hedeflenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine Adıyaman'da ilgi artarak devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve en az 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi hedeflenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine Adıyaman'da ilgi artarak devam ediyor.

Gençlerin ve öğrencilerin tamamına hizmet veren 10X20 metre ebatlarındaki portatif panel havuzların Samsat, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde devreye girmesiyle yüzme sporuna ilgi arttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı Adıyaman'da yüzme sporuna olan ilginin artarak devam ettiğini kaydetti.

Adıyaman'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmayacak' projesiyle herkesin ücretsiz bir şekilde yüzme dersi alarak yüzmeyi öğrendiğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, "Merkez 100.Yıl Yüzme Havuzu, Samsat, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerimizin portatif yüzme havuzlarında 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kapsamında Gençlik Spor Bakanlığı spor okulları kurslarında ücretsiz yüzme eğitimleri veriliyor. 2020-2021 sezonu itibariyle toplam 10.800 çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Korona virüs tedbirlerini azami şekilde uyguladıklarını vurgulayarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde havuzlarımızda cankurtaran, uzman antrenörler ile tesislerimizde hizmet devam ediyoruz. İnşallah Adıyaman'da yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle de herkese ücretsiz bir şekilde yüzme dersi alarak yüzmeyi öğreniyor. 7'den 70'e herkesi 7/24 açık olan Merkez 100.Yıl Yüzme Havuzuna ve Samsat, gölbaşı ve Çelikhan'daki Portatif Yüzme havuzlarına Yüzme Kurslarımıza bekliyoruz. Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Yüzme bilmeyen kalmıyor
Yüzme bilmeyen kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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