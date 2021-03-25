Yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, Sivas'ta yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, Sivas'ta yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Şube Müdürleri, kurum antrenörleri ve danışman öğretmenler tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, eğitimlerini tamamlayan öğrencileri kutlayarak, "Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında okullarımızdan gelen öğrencilerimize sertifikaları takdim edildi. Bizim hedefimiz ilimizde yüzme bilmeyen kalmasın. Projede yer alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı