"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine büyük ilgi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle hayata geçen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle hayata geçen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Daha çok çocuğumuza yüzme branşında hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması için hayata geçirilen portatif yüzme havuzu projesi kapsamında Bilecik'te portatif yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Atatürk Spor Kompleksinde yer alan havuz proje kapsamında gerçekleştirilen ilk çalışma ile hizmete girdi. Sportif faaliyet ve projelerin yapılması açısından büyük önem taşıyan portatif yüzme havuzu, gençlerimize ücretsiz ve hijyenik şartlarda, antrenörlerimiz eşliğinde hizmet verecek.

"Daha çok çocuğumuza yüzme branşında hizmet vermek istiyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Yüzme branşı ilimizde yoğun katılım gösteren branşlar arasında ve faaliyetlerimiz kapalı yüzme havuzunda gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın portatif yüzme havuzu projesi kapsamında portatif yüzme havuzumuzu inşa ederek hizmete açtık. Bu anlamda kapalı yüzme havuzumuzda olan yoğunluğu biraz hafifleterek 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında daha çok çocuğumuza yüzme branşında hizmet vermek istiyoruz. İlimizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın diyerek çocuklarımızı portatif yüzme havuzumuza davet ediyorum. "dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı