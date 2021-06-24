'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Kayapınarlı Çocuklar Yüzme Öğreniyor

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Kayapınarlı Çocuklar Yüzme Öğreniyor'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Kayapınarlı Çocuklar Yüzme ÖğreniyorKayapınar Belediyesi, bünyesindeki iki adet Yüzme Havuzunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi doğrultusunda 7-17 yaş arası çocuklara yönelik...

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Kayapınarlı Çocuklar Yüzme Öğreniyor'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Kayapınarlı Çocuklar Yüzme ÖğreniyorKayapınar Belediyesi, bünyesindeki iki adet Yüzme Havuzunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi doğrultusunda 7-17 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursunun startını verdi. Havuzları ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, sıcak havada havuzdaki serin suyun keyfini çıkarıp yüzme kursu alan çocukların sevincini paylaştı. Kayapınar Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Küpeli ve Anzele Kapalı Yüzme Havuzlarında açılan yüzme kurslarında Kayapınarlı 400 çocuğa yüzme öğretiyor. Yüzme kurslarında deneyimli Yüzme Antrenörleri nezaretinde yüzme öğrenen 7-17 yaşlarındaki Kayapınarlı çocuk ve gençlerin sevinçleri görülmeye değerdi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Küpeli ve Anzele kapalı yüzme havuzlarını ziyaret ederek, sıcak havada havuzdaki serin suyun keyfini çıkarıp yüzme kursu alan çocukların sevincini paylaştı. Beraberinde getirdiği hediyeleri çocuklara veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koç, bu yıl pandemi nedeniyle iki adet kapalı yüzme havuzunu açtıklarının altını çizerek, "Kapalı yüzme havuzlarımızı eğitim amaçlı olarak açtık. Hem yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz hem de yüzme sporcusu yetiştireceğiz" diye konuştu. Anzele ve Küpeli Yüzme Havuzunda 8 Antrenör tarafından 400 öğrenciye yüzme dersi veriliyor.

Kaynak: Habermetre