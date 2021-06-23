'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile Kayapınarlı çocuklar yüzme öğreniyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, bünyesindeki iki adet yüzme havuzunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi doğrultusunda 7-17 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursunun startını verdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, bünyesindeki iki adet yüzme havuzunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi doğrultusunda 7-17 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursunun startını verdi. Havuzları ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, sıcak havada havuzdaki serin suyun keyfini çıkarıp yüzme kursu alan çocukların sevincini paylaştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Küpeli ve Anzele Kapalı Yüzme Havuzlarında açılan yüzme kurslarında Kayapınarlı 400 çocuğa yüzme öğretiyor. Yüzme kurslarında deneyimli antrenörler nezaretinde yüzme öğrenen 7-17 yaşlarındaki Kayapınarlı çocuk ve gençlerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Küpeli ve Anzele kapalı yüzme havuzlarını ziyaret ederek, sıcak havada havuzdaki serin suyun keyfini çıkarıp yüzme kursu alan çocukların sevincini paylaşarak, beraberinde getirdiği hediyeleri çocuklara veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koç, bu yıl pandemi nedeniyle iki adet kapalı yüzme havuzunu açtıklarının altını çizerek, kapalı yüzme havuzları eğitim amaçlı olarak açtıklarını, hem yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğreteceklerini hem de yüzme sporcusu yetiştireceklerini söyledi.

Anzele ve Küpeli Yüzme Havuzunda 8 antrenör tarafından 400 öğrenciye yüzme dersi veriliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı