'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Bergama'da start aldı

20.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2.'nci 100 günlük eylem planı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında sportif faaliyetler tüm Türkiye'de olduğu gibi Bergama'da da start aldı.

Proje, Bergama Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle start aldı. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İl Gençlik ve Spor İşleri Şube Müdürü Enver Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, öğretmenler, öğrenciler, kursiyerler ve aileleri katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "HEDEFİMİZ BERGAMA'DA SPORU BİR YAŞAM ŞEKLİ HALİNE GETİRMEK"

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın projenin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptıkları konuşmanın ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'da 7'den 70'e her kesin sporu bir yaşam şekli haline getirebilmesi için çalışmayı kendilerine ilke edindiklerine dikkat çekti. Başkan Koştu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda süratle çalışmaya başladık. Göreve geldiğimiz ilk günden çalışmalarımıza start verdik. Bu kapsamda çalışmalarımızın koordinasyonu için ilk etapta Belediyemiz bünyesinde Spor İşleri Müdürlüğü kurduk. Tabii Bergama Belediyespor Kulübümüz'de bu çalışmalarımızda lokomotif görevi üstleniyor. Çalışmaları koordine etmek için bu müdürlüğü süratle çalışır hale getirdik. Bugün burada 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Belediyemiz işbirliği ile başlatmanın sevincini yaşıyoruz. Ayrıca Badminton, Tekvando, Futbol, Voleybol, Kort Tenis, yüzme, Judo ve Basketbol branşında çalışmalar devam ediyor" dedi.

Başkan Boştu önümüzdeki süreçte Bergama'da sporun her dalında yüzlerce sporcu yetiştirilmesine çaba harcayacaklarına değindiği konuşmasında ayrıca "Sokaklar Bizim Projesi" kapsamında ve ilerleyen zamanlarda Okçuluk, Oryantrik, Atletizm, Masa Tenisi, Satranç, Bocce, Dart, Karete gibi birçok spor dalında okulları kapsayan alt yapı çalışmalarını da yapacaklarını söyledi.

ENGELLİ ÇOCUKLARA DA YÜZME KURSU VERİLİYOR

Proje kapsamında her öğrencinin haftada iki saat olmak üzere 1 aylık kurs göreceğini belirten Başkan Koştu, "12 grup şuan açıldı. Her grup 40 öğrenciden oluşuyor. Mart sonuna kadar devam edecek projede toplam 480 öğrenci eğitim almış olacak. Ayrıca Belediyemiz bünyesinde bulunan Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'nde öğrenim gören çocuklarımıza da yüzme öğretiyoruz. Bu çocuklarımızın da yüzme kursuna gelirken gözlerindeki mutluluğu görmek bize ayrı bir heyecan ve çalışma azmi veriyor" dedi.

Kaynak: Bültenler