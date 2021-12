Yüzme Başvuru - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Yüzme Kursu Başvuru FormuBaşvurusu Onaylanan Kişilerden İstenecek Evraklar1. Yetişkinler için Engelli Sağlık Kurul Raporu2. 18 yaş altı grup için ÇÖZGER Sağlık Kurul Raporu3. İdrar tahlili sonucuna istinaden yüzme yapabilir onay belgesi4 . Engelli Sağlık Kurul Raporunda Epilepsi(sara) tanısı bulunan kişiler, doktardan 'Yüzme yapmasında sakınca yoktur' raporu alınması dahilinde etkinliğe kabul edilecektir. NOT: 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Epilepsi (sara) tanısı olmayan fakat epilepsi rahatsızlığı bulunan kişiler durumlarını bildirmediği takdirde oluşabilecek herhangi bir kaza ve yaralanmada kurumumuz mesuliyet kabul etmeyecektir. 2. Her ayın 20'sinde sistemden yapılan başvurular komisyon tarafından değerlendirilecektir. 3. Her ayın ilk haftası değerlendirme sonucu ve hizmet alacağı havuz müracatçıya bildirilecektir. 4. Başvurular 12 ay boyunca alınmaya devam edecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet