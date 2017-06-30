Yüzme: Avrupa Gençler Şampiyonası
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar 4x100 metre karışık finalinde 5. oldu.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar 4x100 metre karışık finalinde 5. oldu.
İsrai·l'in Netanya kentinde düzenlenen şampiyonanın 3. günündeki yarışmalar tamamlandı.
Kadınlar 4x100 metre karışık yüzme finalinde Elçin Türkmenoğlu, Beste Samancı, Aleyna Özkan ve Selen Özbilen'den oluşan ay-yıldızlılar, 4.09.82'lik derecesiyle birinci Rusya'nın 5.06 saniye arkasında 5. sırayı aldı.