Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Malatya'da düzenlendi.

Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Malatya'da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Osman Çağlı Yüzme Havuz 'unda yapıldı.

Ağrı, Bingöl, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Iğdır illerinden 62 erkek, 56 bayan olmak üzere toplam 118 sporcu bir üst guruba çıkmak için Müsabakalarda mücadele verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle sıralandı:

Erkekler 13 yaşta birinci Malatya, ikinci Van, üçüncü Ağrı, dördüncü Bingöl, beşinci Muş, altıncı ise Iğdır oldu.

Kızlar 13 yaşta birinci Van, ikinci Malatya, üçüncü Ağrı, dördüncü Kars, beşinci Bingöl, altıncı Iğdır oldu.

Erkekler 14 yaşta birinci Malatya, ikinci Ağrı, üçüncü Van, dördüncü Bingöl, beşinci Tunceli, altıncı Iğdır olurken Kızlar 14 yaşta birinci Van, ikinci Malatya, üçüncü Tunceli, dördüncü Bingöl, beşinci Kars, altıncı Ağrı oldu.

Erkek ve bayan takımlarından ilk 6'ya girenler 4-5 Nisan Diyarbakır'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.

Kaynak: AA