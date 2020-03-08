SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi - Spor
Malatya, Ağrı, Spor

Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi

Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Malatya'da düzenlendi.

08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:26
Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi

Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Malatya'da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Doğu Anadolu grup müsabakaları Osman Çağlı Yüzme Havuz 'unda yapıldı.

Ağrı, Bingöl, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Iğdır illerinden 62 erkek, 56 bayan olmak üzere toplam 118 sporcu bir üst guruba çıkmak için Müsabakalarda mücadele verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle sıralandı:

Erkekler 13 yaşta birinci Malatya, ikinci Van, üçüncü Ağrı, dördüncü Bingöl, beşinci Muş, altıncı ise Iğdır oldu.

Kızlar 13 yaşta birinci Van, ikinci Malatya, üçüncü Ağrı, dördüncü Kars, beşinci Bingöl, altıncı Iğdır oldu.

Erkekler 14 yaşta birinci Malatya, ikinci Ağrı, üçüncü Van, dördüncü Bingöl, beşinci Tunceli, altıncı Iğdır olurken Kızlar 14 yaşta birinci Van, ikinci Malatya, üçüncü Tunceli, dördüncü Bingöl, beşinci Kars, altıncı Ağrı oldu.

Erkek ve bayan takımlarından ilk 6'ya girenler 4-5 Nisan Diyarbakır'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
TEM'de trafiği felç eden kaza: Yüzlerce kiloluk et yola saçıldı Spor
TEM'de trafiği felç eden kaza: Yüzlerce kiloluk et yola saçıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Spor
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Muhterem Nur Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Berkay Şahin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:02:50. #1.14#