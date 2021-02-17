Yüzleşme programının konusu nedir? Yüzleşme programının sunucusu kimdir, formatı nedir?

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği "Yüzleşme", ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Peki, Yüzleşme programının konusu nedir? Yüzleşme programının sunucusu kimdir, formatı nedir?

YÜZLEŞME PROGRAMI KONUSU NEDİR?

Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, "Yüzleşme" evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınıyor. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek oluyor.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatırıyor.

YÜZLEŞME PROGRAMI SUNUCUSU OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Yüzleşme programının sunuculuğunu Oytun Erbaş yapıyor. Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. TUS'ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır. Esas deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Halen Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine" ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tıp" İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

Oytun Erbaş, yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ''Politzer Ödülü''(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nden ''Jacques Duparc Ödülü''(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100'den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.