"Yüzleşme" programı nedir, formatı nedir? Yüzleşme konusu nedir? Yüzleşme'de kimler var?
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"Yüzleşme" programı nedir, formatı nedir? Yüzleşme konusu nedir? Yüzleşme'de kimler var?

25.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:22

Birbirini tanımayan yedi kişinin psikolojik sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği program Yüzleşme, hafta içi her gün 16:15'te Kanal D ekranlarında yer alıyor. Peki, "Yüzleşme" programı nedir, formatı nedir? Yüzleşme konusu nedir? Yüzleşme'de kimler var?

Hafta içi her gün saat 16:15'te Kanal D ekranlarında yer alan Yüzleşme programını ilk defa görenler, "Yüzleşme" programı nedir, formatı nedir? Yüzleşme konusu nedir? Yüzleşme'de kimler var? sorularını merak ediyor.

YÜZLEŞME PROGRAMI NEDİR?

Doç. Dr Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde, konusunda uzman doktorların katkılarıyla ekrana gelecek olan Yüzleşme'de yedi kişinin psikolojik sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. 7 gün 24 saat aynı evde yaşayan katılımcılar, sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Katılımcılar, Yüzleşme evinin uzman hekimlerine sorunlarını anlatacak. Hazırlanan tedavi programıyla sorunlara çare aranacak. Yüzleşme aynı zamanda bu hastalıklarla nasıl yaşamaları gerektiğini de katılımcılara öğretecek. Rahatsızlığına çare bulunan ya da hastalığıyla yüzleşen katılımcı ise haftanın sonunda Yüzleşme evine veda edecek. Ayrılan katılımcının yerine yeni bir katılımcı gelecek.

Yüzleşme katılımcılarının örnek sorunları arasında bağımlılık, panik atak, fazla kilonun yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, yeme bozukluğu, sıfır beden olma takıntısı ve uykusuzluk yer alıyor.

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