Yüzleşme programı ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması konusu nedir?
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Yüzleşme programı ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması konusu nedir?

01.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:46
Yüzleşme programı ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması konusu nedir?

Kanal D ekranlarında başlayacak program ilk fragmanı ile heyecan yarattı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Oytun Erbaş yapacak Yüzleşme programı ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması konusu nedir?

7 farklı kişinin hayta hikayesinin anlatılacağı Yüzleşme programı ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması konusu nedir? Yüzleşme programı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

YÜZLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin merakla beklenen programı Yüzleşme yakında başlayacak. İlk tanıtımı yayınlanan ve büyük merak uyandıran yüzleşme tarihi net değil.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?

Kanal D ekranlarında heyecanlı ve umut dolu bir serüven başlıyor. Birbirinden farklı 7 kişinin hayat hikayesinin anlatıldığı ve Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yüzleşme" programı yakında Kanal D'de!

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