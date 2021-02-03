"Yüzleşme" Pazartesi günü başlıyor
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"Yüzleşme" Pazartesi günü başlıyor

03.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:07

Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, "Yüzleşme" evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak.

Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, "Yüzleşme" evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

 Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, "Yüzleşme" 08 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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