Yüzlerini maskeyle gizleyip, 2 traktör ve 1 ton zirai ilaç çaldılar
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Yüzlerini maskeyle gizleyip, 2 traktör ve 1 ton zirai ilaç çaldılar

ADANA'da yüzlerini maskeyle gizleyip, bekçileri silahla etkisiz hale getirerek bir çiftliğe giren Ramazan Bayram (32) ile Kadir O. (31), 2 traktör ve 1 ton zirai ilaç çaldı.

Yüzlerini maskeyle gizleyip, 2 traktör ve 1 ton zirai ilaç çaldılar
27.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:14

ADANA'da yüzlerini maskeyle gizleyip, bekçileri silahla etkisiz hale getirerek bir çiftliğe giren Ramazan Bayram (32) ile Kadir O. (31), 2 traktör ve 1 ton zirai ilaç çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler saklandıkları portakal bahçesinde yakalandı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, tanınmamak için yüzlerini maskeyle kapatan 2 kişi, Erkan Er'e (37) ait çiftliğin bekçileri Tahir K. (49) ile Tekin E.'yi (64) ellerindeki tabancayla tehdit ederek, etkisiz hale getirdi. Daha sonra şüpheliler, çiftlikte bulunan 33 CUM 818 ve 01 ESA 91 plakalı traktörler ile 1 ton zirai tarım aracını çalarak kaçtı. Şüphelilerin çiftlikten ayrılması üzerine bekçiler durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı güzergahlardaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yapılan inceleme sonucu şüphelilerin Ramazan Bayram ve Kadir O. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde saklandığını tespit eden ekipler, olaydan saatler sonra yaptığı baskında şüpheli Kadir O. ile Ramazan Bayram'ı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir O.'ya ev hapsi cezası verildi. Ayrıca şüphelilerin saklandığı portakal bahçesinde ele geçirilen 2 traktör ile 1 ton zirai ilaç, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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