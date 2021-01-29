Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
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Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında

29.01.2021 07:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 07:58
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında

VAN'da, yüzlerini kapatan 2 kişi, kapılarını bijon anahtarı ve levye ile kırarak girdikleri 3 iş yerinden 8 bin TL değerinde sigara ile kasadaki 2 bin TL'yi çalıp, kaçtı.

VAN'da, yüzlerini kapatan 2 kişi, kapılarını bijon anahtarı ve levye ile kırarak girdikleri 3 iş yerinden 8 bin TL değerinde sigara ile kasadaki 2 bin TL'yi çalıp, kaçtı. Şüphelilerin hırsızlığı marketteki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, yüzlerini kapatan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 2 gün önce Erciş ilçesindeki iş yerlerinde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 kişi, 3 iş yerine, kapılarını bijon anahtarı ve levye ile kırıp, girdi. Şüpheliler, girdikleri marketten 8 bin TL değerinde sigara ile kasadaki 2 bin TL'yi çalıp, kaçtı. İş yeri sahipleri dükkanlarına geldiklerinde kapılarının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. 

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, marketteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.'10 BİN TL ZARARIMIZ VAR'

İş yeri sahibi Necdet Sara, hırsızların dükkanın kapısını kırarak girdiklerini belirterek, "İş yerimi açtığımda kapı yarı açıktı. Daha sonra kilidin kırılarak içeri girildiğini fark ettim. Hemen güvenlik kamerasına baktım. Yüzü kapalı 2 hırsız bijon anahtarı ve levye ile kilidi kırarak içeri giriyor. Hemen polisi aradık, polis arkadaşlar da gelip inceleme yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Hırsızlar, içeri girdikten bir süre sonra kamerayı fark edip, kameranın fişini çekmişler. Dükkanımızda yaklaşık 8 bin TL değerinde sigara ile kasada 2 bin TL alıp kaçmışlar. Toplamda 10 bin TL zararımız var" dedi. 


Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında
Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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