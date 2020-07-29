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Yüzleri güldüren proje

Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Yaşar Paksoy'un organize ettiği projeyle 43 çocuğa bayramlık hediyeler verildi.

Yüzleri güldüren proje
29.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:15

Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Yaşar Paksoy'un organize ettiği projeyle 43 çocuğa bayramlık hediyeler verildi.

Çocukların yüzlerindeki tebessümlerinin görülmeye değdiği programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ve İlçe protokolü katıldı.

Hayırseverlerden alınan desteklerle çocuklara bayramlık kıyafetler, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri gibi malzemeler dağıtıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, program sonrası yaptığı açıklamada "Gençlik Merkezi gönüllülerimiz ve proje ortaklarımız, hayırseverlerden alınan desteklerle çocuklarımıza bayramlık hediyeler aldık. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun bu çocukların bayram öncesindeki mutluluğu için hayırseverlere ve bu hayra vesile olanlara teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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