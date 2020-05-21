Yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat oyununu evinin balkonundan komşularına sahneliyor Yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat oyununu evinin balkonundan komşularına sahneliyor Bursa'da bir tiyatrocu korona virüsü salgını sürecinde yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat perde oyunu geleneğini evinin balkonundan komşuları için sahneliyor.

Yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat oyununu evinin balkonundan komşularına sahneliyor

BURSA - Bursa'da bir tiyatrocu korona virüsü salgını sürecinde yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat perde oyunu geleneğini evinin balkonundan komşuları için sahneliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sürecinde Türkiye'de vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Bursalı tiyatrocu Fatih Gülbulak Mudanya'daki evinin balkonuna kurduğu perde ile komşularını eğlendiriyor. Ramazan ayı boyunca Karagöz-Hacivat oyununu site sakinleri için oynatan Gülbulak, sürecin devam etmesi halinde başka oyunları da balkonundan sahneleyebileceğini dile getirdi.

15 yıldır sahne sanatlarıyla ilgilendiğini belirten Fatih Gülbulak, "Ramazan ayında, malum korona virüsü nedeniyle evlerde kalmamız gerekiyor. Bende bu süreçte komşularıma moral vermek açısından haftada 1 gün evimin balkona sahne kurarak onlara gösteri yapıyorum. Herhangi bir beklentim zaten yok. Sadece komşularımı mutlu etmek, hoş vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyorum. Bu süreci atlatana kadar herkes evinde kalırsa, yarınlara hep birlikte ulaşırız" dedi.

Komşulardan güzel geri dönüşler aldığını sözlerine ekleyen Gülbulak, "Ayaklarına kadar böyle bir hizmetin gelmesinden dolayı komşularım da çok memnunlar. Ramazan ayında bizler yoğun çalışır, eve bile zor gelirdik. Bu ramazan ayında süreç böyle olunca hem boş durmamak adına hem de komşularım için iftardan sonra belirli günler gösteriler yapıyorum. Salgın süreci uzarsa bir ramazan ayından sonraki süreçte kukla oynatır, pandomim ve başka şovlar da yapabilirim. Maksadımız komşularımızın hoşça vakit geçirmeleridir. Çünkü onlarda tiyatro, sinemaya gidemiyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA