Yüzlerce Yıllık Bursa Köşkleri

02 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİYüzlerce Yıllık Bursa KöşkleriBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı hayatlara ve nice önemli kararlara şahitlik eden, mimarisiyle, süslemesiyle ve ağırladığı konuklarıyla şehrin sembolü haline gelen köşkleri ve konakları 'Yüzlerce Yıllık Bursa...

02 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Yüzlerce Yıllık Bursa Köşkleri

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı hayatlara ve nice önemli kararlara şahitlik eden, mimarisiyle, süslemesiyle ve ağırladığı konuklarıyla şehrin sembolü haline gelen köşkleri ve konakları 'Yüzlerce Yıllık Bursa Köşkleri' sergisinde anlattı.

Bursa'da tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla çeşitli projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin sembolü olan köşkleri ve konakları tanıtmak amacıyla hazırladığı 'Yüzlerce Yıllık Bursa Köşkleri' sergisi Hünkar Köşkü'nde izlenime açıldı. Önemli kararlara şahitlik eden, mimarisiyle şehrin sembolü haline gelen köşklerin ve konakların bilgi ve görsellerle anlatıldığı sergide, Tarihi Belediye Konağı, Atatürk Köşkü, Saatçi Ali Bey Köşkü, Alay Bey Köşkü, Hükümet Konağı, Hasan Eşref Efendi Konağı, Mütareke Köşkü, Pembe Köşk, Yağcı Cemal Bey Köşkü, Fehmi Kalaycıoğlu Köşkü ve daha niceleri bulunuyor. 177 yıllık geçmişiyle Osmanlı padişahları Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Mehmet Reşat ve Bursa gezilerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan Hünkar Köşkü'nde hazırlanan sergi, 1 yıl boyunca ziyarete açık kalacak.

Tarihe not düşüyoruz

Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1844 tarihli Hünkar Köşkü'nün hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemini yansıtan Bursa'daki tek yapı olma özelliğini taşıdığını söyledi. 'Yüzlerce Yıllık Bursa Köşkleri' sergisiyle isimlerini duymadığınız hatta yanından geçerken varlığını fark etmediğiniz değerlerin keşfedileceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, köşk ve konakların tüm detaylarıyla anlatılmaya çalışıldığını ifade etti. Her ne kadar yüksek ve modern binalarla, değişen dönüşen hayatlarda eski Bursa algılanmasa da kentin bir Osmanlı ve tarih şehri olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş, "Gerek Osmangazi, gerekse Yıldırım Belediyesi bir taraftan dönüşümler yapmaya çalışıyor. Yıldırım Beyazıt Külliyesi'ne fonksiyon kazandırılacak. Hisar Bölgesinde yapılan çalışmalar var. Hanlar Bölgesi'nin etrafının boşaltılmasıyla ilgili 200 milyon TL para harcanan proje var. İlerde tarihe not düştüğümüzü, büyük bir iyilik yaptığımızı hep beraber göreceğiz" dedi.

Şehir bir taraftan değişip büyürken, batı bölgesinde yeni konutlar yapılırken yabancıların 'Old City' dediği eski Bursa'yı muhafaza edecek hamlelerin yapılması gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, "Buna özel bir başlık açmamız gerekiyor. Bunu özel çalışıyoruz. Hatta bazıları 'Bırak Allah aşkına dönüştürün yeni binalarla' diyor. Asla bu hatalara düşmeyeceğiz. Bu değerlere sahip çıkarsak geleceğimiz olan yavrularımıza çok hayırlı bir iş yapmış oluruz. Sergide emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre