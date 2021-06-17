Yüzlerce Yemenli artan yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi
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Yüzlerce Yemenli artan yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi

Yüzlerce Yemenli artan yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto etti.

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto etti.

Aktivistlerin çağrısı üzerine Taiz'in merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Halkın karşı karşıya kaldığı ekonomik krize sebep olanların hesap vermesini isteyen göstericiler, yolsuzluk konusundaki sessizliğini koruyan Taiz kenti yöneticilerini eleştiren sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Yemenli aktivist Muhammed el-Amiri, protestolara haftalardır devam etmelerine rağmen taleplerinin görmezden gelindiğini söyledi. Hükümetin halka karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Amir, taleplerine yanıt alıncaya kadar gösterilerinin süreceğini vurguladı.

Gösterinin sonunda yapılan açıklama ise, "Devlet dairelerinde yolsuzluk yapanlar istifa etmeyi reddediyor. Yerel yönetime ve meşru hükümetteki yetkililere göstericilerin taleplerini karşılamaları için son uyarımızı yapıyoruz. Aksi taktirde valilik binası önünde süresiz oturma eylemi yapacağız." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş, ekonomik ve insani krizi korkunç boyutlara çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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