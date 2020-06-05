Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
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Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu

Adana'da cemaat, 1 hafta sonra tekrardan cuma namazında camileri ve stadyumları doldurdu.

Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
05.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:33

Adana'da cemaat, 1 hafta sonra tekrardan cuma namazında camileri ve stadyumları doldurdu. Yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına uyarak stadyumda normalleşme süreci çerçevesindeki ikinci cuma namazını kıldı.

Türkiye'de camilerde 29 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verildi. Geçen hafta 74 gün sonra ilk cuma namazı eda edildi. Bugün de 1 haftalık aranın ardından Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Gülergin Stadyumu'nda yüzlerce vatandaş cuma namazı kıldı.

Namazdan önce stadyum girişinde Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından cemaate seccade ve maske dağıtıldı. Cemaat, girişte verilen maskeleri takıp seccadeleri çimlere sererek namazlarını kıldı. Hutbe sırasında ise bazı vatandaşların güneşten şemsiye ile korunduğu görüldü.

Drone ile havadan görüntülenen cuma namazında unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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