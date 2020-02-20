Yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı, tutuklandı

20.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:18

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bin 893 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve kokainle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satan şüpheli H.D. tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bin 893 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Emniyette uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA