Yüzlerce ton hayvan yeminin bulunduğu depo alev alev yandı Yüzlerce ton hayvan yeminin bulunduğu depo alev alev yandı Yangında yemlerin yanı sıra bir traktör ve kamyon da yandı Depo sahibi 2 milyon liraya yakın zararının olduğunu söyledi Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çiftlikteki hayvan yemlerinin bulunduğu depo alev alev yandı.

Yüzlerce ton hayvan yeminin bulunduğu depo alev alev yandı

Yangında yemlerin yanı sıra bir traktör ve kamyon da yandı

Depo sahibi 2 milyon liraya yakın zararının olduğunu söyledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çiftlikteki hayvan yemlerinin bulunduğu depo alev alev yandı. Yüzlerce ton hayvan yemi, bir traktör ve kamyonun kül olduğu yangında, 2 milyon liralık zarar olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Evrenseki mahallesinde İbrahim kendiroğluna ait çiftlikte besihanedeki hayvan yemleri in bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle depoda bulunan değişik cinsler de yüzlerce ton balyalar halinde hayvan yemi, yem karma makinası ve traktör tamamen yanarken, bir kamyonda kısmen zarar gördü. Yangına çiftlik çalışanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ve Manavgat orman işletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Deponun sahibi İbrahim Kendiroğlu toplam zararın 1,5 - 2 milyon lira olduğunu söyledi. Depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA