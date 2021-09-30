SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazili vatandaşlar kariyer günleriyle iş sahibi oluyor

İSTANBUL - Yüzlerce Sultangazili vatandaşa yeni bir işe başlamanın mutluluğunu yaşatan Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi'nin düzenlediği Kariyer Günleri'ne bir yenisi daha eklendi.

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), işveren firmalarla iş arayan Sultangazili vatandaşları buluşturarak yüzlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor. SULKAM'ın bu amaçla hayata geçirdiği projelerden olan Kariyer Günleri buluşmalarında, işveren firmaların yetkilileri Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'na konuk olarak iş arayan vatandaşlarla mülakatlar gerçekleştirdi. Kariyer Günleri kapsamındaki buluşmaya, İstanbul Yeni Havalimanı'na hizmet üreten Binsat Holding A.Ş. konuk oldu. Temizlik Personeli, Oto Hasar Danışmanı, Rent a Car Danışmanı(Sürücü belgeli Vale) ve Oto Yıkama Personeli olmak üzere dört başlıkta iş alımı yapacak olan firma, beraberinde getirdiği iki banka personeliyle, görüşmesi olumlu sonuçlanan vatandaşların işe giriş işlemlerini hemen başlayacak. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da buluşmaya katıldı.

Kariyer Günlerine Katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: " Sultangazi kariyer merkezimizin Bir faaliyeti dolayısıyla işverenle işçiyi buluşturan bir ortamdayız Sultangazi'nin konferans salonundayız. Kariyer merkezimiz özellikle Sultangazi'de yaşayan ve iş arayan işçilerle buluşturan ve nihayetinde de istihdama katkı sağlayan kurumumuz. Sultangazi kariyer merkezimize üç ay içerisinde 2 bin 500 e yakın kişi müracaat etti. Bunlardan yaklaşık olarak bin üçyüz kişide Bu çerçeve içerisinde işe alımları gerçekleştirilmiş oldu. Buraya farklı sektörlerden sadece sultangazi'de işveren olarak değil farklı farklı yerlerde üreten istihdam bir de tam firmalar bize başvuruyorlar. İşçi ihtiyaçları olduğunu Bildiriyorlar biz de bu çerçeve içerisinde ilanlarla yayınlar yapıyoruz sosyal medya kanallarından ve web sistemlerinden yayınlar yapıyoruz. Onları burada buluşturuyoruz. Burada mülakatları yapılıyor. Şirketler mülakatlarını ardından uygun gördükleri isimler varsa. Hızlı bir şekilde burada neticelendiriliyor. Hatta tam olarak uygunluğu tespit edilmişse direk banka hesapları açılıyor. Bazen şu şikayetleri duymuyor değiliz işveren yönünden çay ocağında çalışan birinden makine teknikeri gibi isimleri işlere eleman bulamadıklarını duyuyoruz. Ama ben şunu görüyorum burada esas itibari ile çalışmak isteyen ve evine alınteri ile emeği ile ekmek götürmek isteyenler için muhakkak bir alan bulunuyor. İş arayan arkadaşlarımızın şunlara dikkat etmeleri gerekir kendilerini geliştirmeleri dil kurslarına gitmeleri farklı farklı akademilerde eğitim almaları onlar için önemli çünkü nitelikli personel alımında sıkıntılar yaşanıyor" şeklinde konuştu.