Yüzlerce STK, Pekin Kış Olimpiyatları'nın insanlık suçları eşliğinde başlayacağını açıkladı

Dünyanın birçok yerinden 243 sivil toplum kuruluşu (STK), Çin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın, ülkede insanlık suçları işlenirken başlayacağını belirtti ve uluslararası camiaya olimpiyatları boykot çağrısında bulundu.

Aralarında İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Çin İnsan Hakları Savunucuları ve Uygur İnsan Hakları Projesi gibi grupların bulunduğu kuruluşlar, ortak açıklamalarında, 4 Şubat'ta başlayacak olimpiyatlar öncesi Çin'de Uygurlara yönelik insan hak ihlallerine dikkati çekti.

HRW Çin Direktörü Sophie Richardson, olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkenin uluslararası hukuku ihlal eden insanlık suçları işlediğini kaydederek, "Olimpiyat Oyunları'nın zorlamayla iyilik şeklinde yapılması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Çin İnsan Hakları Savunucuları Direktörü Renee Xia, olimpiyatların Pekin'de düzenlenmesinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hükümetini normalleştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Dünyanın bu insanlık dramını meşrulaştırması, mağdurların adaletsizliklere karşı sesini çıkarmasını zorlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Uygur İnsan Hakları Projesi Başkanı Ömer Kanat da Pekin Olimpiyatları'nın soykırımın üzerini örtemeyeceğinin altını çizerek, "Olimpiyat değerleri ve uluslararası dostluğun bu yıl Pekin'de kutlanmasının mümkün olacağını düşünenleri anlamak çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin 2008 Olimpiyatları'nı siyasi çıkarları için kullandı

Tibet için Uluslararası Kampanya kuruluşunun başkan vekili Bhuchung K. Tsering, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) "spor ve politika birbirine karıştırılamaz" açıklamasına atıfta bulunarak, "Çin hükümeti 2008 Pekin Olimpiyatları'nı kendi siyasi çıkarlarına hizmet etmek için kullandı. Tibetliler canlarını riske atarak bu gerçeği söyledi fakat IOC dikkate almadı." dedi.

Tsering, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın Çin'e uluslararası normlara uygun davranması için baskı yapılması noktasında fırsat niteliğinde olduğunu vurguladı.

Çin İnsan Hakları Direktörü Sharon Hom, uluslararası camiaya, "Çin'de tutuklu bulunan insan hakları savunucularının serbest bırakılması için çaba gösterme" çağrısı yaptı.

2022 Kış Olimpiyatları'nın Pekin'de düzenlenmesi kararı, Çin'deki Uygurlara yönelik insan hakları suçlarından dolayı tepki çekmişti.

ABD, olimpiyatları boykot etme kararı alırken Güney Kore ve Japonya hükümetleri de olimpiyatları boykot etmeyi planladıklarını açıklamıştı.