Yüzlerce sokak kedisine 'annelik' yapıyor
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Yüzlerce sokak kedisine 'annelik' yapıyor

Mardin'de sokaktan topladığı kedilere anneleri gibi bakıp, dükkanının bitişiğine barınak yaptıran Melek Akarmut isimli hayvansever, yüzlerce kedinin bakımını üstlenerek örnek bir davranışa imza attı.

Yüzlerce sokak kedisine 'annelik' yapıyor
19.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:33

Mardin'de sokaktan topladığı kedilere anneleri gibi bakıp, dükkanının bitişiğine barınak yaptıran Melek Akarmut isimli hayvansever, yüzlerce kedinin bakımını üstlenerek örnek bir davranışa imza attı.

Vatandaşların kendisine sahipsiz, sokağa atılan ve annesinden ayrılan yavru kedileri getirdiğini kaydeden Akarmut, kedileri büyütüp besledikten sonra hayvanseverlere sahiplendiriyor. Hayvansever Melek Akarmut, kendisinin onlarca sokak kedisini büyütüp sahiplendirdiğini kaydetti. Akarmut, "Herkes bana kutunun içinde sokağa atılmış yavru kedi getirir. Benim şu an evimde 20'den fazla kedi var. Bunları biraz büyütüp, sağlığına kavuşturarak sütle beslenmeleri kesilinceye kadar besliyorum. Sağlığına kavuşan kedileri hayvanseverlere sahiplendiriyorum. Şimdiye kadar yüzlerce kediyi sahiplendirdim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

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