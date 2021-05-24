Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı
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Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı

Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın sevenleri Silivri Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Silivri'de doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın sevenleri Silivri Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yüzlerce vatandaşın destek verdiği açıklamada acılı anne ve baba "Oğullarımızın kanı terde kalmasın, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz" dedi.

Silivri'de, 17 Mayıs'ta doğum günü kutlamasında iki taraf arasında kavgada Mertcan Kaya, bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sosyal Medya üzerinden yapılan çağrı üzerine bugün saat 14: 00'de toplanan yüzlerce kişi Silivri Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Aile yakını ve avukatı olan Tuncay Demir, yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir dayanışma, toplum Mertcan Kaya'nın ailesinin yaşadığı acı etrafında kenetlendi. Bu kenetlenme bu birlik beraberlik bizim için inanılmaz değerli. Hangi çabayı gösterirsek gösterelim vefat eden kardeşimizi geri getiremeyecek ama faillerin adalete teslim edilmiş olması, delillerin büyük oranda sağlıklı bir biçimde toplanıyor olması ve bu birlik beraberlik acımızı büyük oranda hafifletmiş durumda" dedi

Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu genel Başkanı Serkan Kaya "Burada toplanan güzide insanların 23 yaşında toprağa verdiğimiz Mertcan kardeşimizin düğününde yada askerlik eğlencesinde toplanmasını isterdim. Maalesef elim bir olayla kendisini kaybettik, ne söylersek Mertcan'ı geri getiremeyeceğiz ama buradan söyleyeceğimiz adaleti arıyoruz. Meclisteki 600 tane vekilimizin Mertcan yasasını çıkarmalarını istiyoruz. Cinayetlerin en az 50 sene ceza almasını ve müebbet almalarını istiyoruz. Hayatının baharında biz gençlerimizi geleceğe dair fikir ve projeleriyle bu ülkeye katma değerleriyle değerlendirmek isterken maalesef bu kuşakta 23 yaşında bir genci toprağa verirken aynı yaş gurubundaki gençleri de cezaevine gönderdik. Biz caydırıcılık istiyoruz adalet istiyoruz" dedi.

Açıklamada acılı baba Akın Kaya konuşamazken yazdığı notta "Bir oğlumun öldüğü bir oğlumun da ölümle mücadele ettiği bu vahşeti kimler yaşattıysa Allah'ından bulsun. Benim ilk andan itibaren tek bir isteğim vardı o da adaletin yerine bulmasıydı. Devletimizin tüm birimlerinde Allah razı olsun. Soruşturmayı itina ile takip ettiler, bir nebzede olsa içime su serptiler. Ben oğullarımın kanı yerde kalsın istemiyorum. Devletimizin suçlulara hak ettikleri cezayı vereceğine güvenim ve itimadım tamdır. Bu olayın peşini ne ben ne de devletimizin bırakmayacağına sonsuz inanıyor ve güveniyorum. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı
Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı
Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı
Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı - Haberler
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