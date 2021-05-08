Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
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Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim

Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu-Kemerağzı bölgesi, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu-Kemerağzı bölgesi, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Korona virüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasının ardından dünyaca ünlü oteller bölgesi Kundu- Kemerağzı bölgesi de sessizliğe büründü. Antalya'nın Aksu ilçesinde merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otelleri bünyesinde barındıran turizm bölgesinde bu sezon da korona virüs nedeniyle bir çok otel kapılarını kapattı. Dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölge, normal zamanlarda hareketli olan cadde, alış veriş merkezleri ve sahillerinde kısıtlamadan dolayı sessizliğe büründü. Bölgede kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin sahilde yer aldığı gözlendi. Sahillerin boş kaldığı ve insan hareketliliğinin çok az olduğu bölge de kısıtlamadan muaf turistler sahilde güneşlendi ve su sporları yaptı. - ANTALYA

Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim
Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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