Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW
Haberler » Güncel » Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW - Haber

Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW

Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.

14.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:44
Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW

kıyafetiyle Meydanı'nda toplananlardan detaylar

- Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler