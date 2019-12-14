Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW
Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.
14.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:44
Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar
NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA